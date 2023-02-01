الأسواق العالمية تترقب قرار الفائدة الأمريكية مساء اليوم

يترقب المستثمرون في الأسواق العالمية اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت لاحقال يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

ولكن من المرجح أن يستحوذ المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم باول على الاهتمام، إذ يسعى المتعاملون لاستقاء مؤشرات بشأن المدة التي من المحتمل أن يستمر فيها ميل المجلس للتشديد.

ومن المقرر صدور قرار المجلس الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، ويليه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول في الساعة 1930 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس مقارنة مع 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول.

وتراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الأربعاء في أعقاب بيانات أمريكية أشارت إلى هدوء في الضغوط على صعيد الأجور. وسجل اليورو 1,088 دولار، والجنيه الاسترليني 1,23 دولار فيما سجل الدولار 129,9 ين.

وتحرك الذهب داخل نطاق سعري ضيق اليوم الأربعاء، إذ يحجم المستثمرون عن أي رهانات كبيرة قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر له في وقت لاحق من نفس اليوم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1925.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0237 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1940.50 دولار.

وقال مات سيمسون كبير محللي الأسواق في ستي إندكس إن الذهب سيظل فوق مستوى 1900 دولار قبل اجتماع المجلس، ويجب سماع رسالة المجلس لمعرفة الاتجاه المحتمل للمعدن فيما بعد.

ويميل انخفاض أسعار الفائدة لأن يكون مفيدا للذهب، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.