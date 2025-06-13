الأسواق العالمية تتراقب وسط مخاوف من التصعيد في الشرق الأوسط

ذكرت بلومبرغ أن رد فعل طهران سيحدد استجابة الأسواق من ناحية حدة التقلبات الحالية في الأسواق من ارتفاع أسعار النفط والذهب وهبوط الأسهم، فيما قد يؤدي التصعيد إلى مخاطر اندلاع نزاع أوسع.

وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بسبب مخاوف من اندلاع حرب أوسع في منطقة محورية لإمدادات الطاقة العالمية. وقفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7% اليوم الجمعة، مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من خمسة أسابيع فيما تثار مخاوف من مخاطر قد تقطع مضيق هرمز الذي تمر عبره ثلث تجارة النفط العالمية وأكثر من 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

تثير الضربات الإسرائيلية الواسعة في العمق الإيراني مخاوف من وصول العالم إلى شفا حرب أوسع بانتظار الرد الايراني-ونفذت تل أبيب فجر الجمعة، بتاريخ 13 يونيو 2025، سلسلة من الضربات الجوية الواسعة داخل العمق الإيراني، مستهدفة منشآت نووية ومواقع عسكرية وشخصيات قيادية.

الضربة الإسرائيلية

وقعت الانفجارات حوالي الساعة 03:30 بتوقيت طهران، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في إسرائيل. أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن العملية، التي أطلقت عليها اسم “الأسد الصاعد”، مؤكدة استهداف “عشرات الأهداف المرتبطة بالبنية التحتية النووية والعسكرية الإيرانية”.

شملت الأهداف الرئيسية: منشأة “نطنز” لتخصيب اليورانيوم، ومواقع عسكرية في العاصمة الإيرانية ومحيطها. أسفر الهجوم عن اغتيال قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، منهم: حسين سلامي (قائد الحرس الثوري)، غلام علي رشيد (قائد مقر خاتم الأنبياء)، محمد باقري (رئيس الأركان)، وستة علماء نوويين آخرين.

الدور الأمريكي

سبق الهجوم جولات تفاوضية فاشلة وإجلاء رعايا أمريكيين من مناطق التوتر. وزعم الإيرانيون أن الولايات المتحدة قُدمت عروض تفاوضية غير واقعية لضمان الفشل وتبرير الحل العسكري. تأمل واشنطن أن تدفع الضربة إيران للعودة إلى المفاوضات بشروط أكثر مرونة، متجاهلة تداعيات التصعيد الإقليمي.

الرد الإيراني

لا تعتبر طهران الضربة نهاية للصراع، بل بداية فصل جديد. ويزداد الضغط للرد بعد اغتيال القادة والعلماء. ومن المرجح أن تبدأ إيران برد عسكري مباشر محدود يستهدف منشآت أو مصالح إسرائيلية لردع التصعيد. وتستعد إيران لصراع مفتوح طويل الأمد إذا تكررت الهجمات، قد تستنزف فيه إسرائيل على أكثر من جبهة. لن تتراجع إيران عن تخصيب اليورانيوم، وتقول إنها ترفض سيناريوهات مثل العراق أو ليبيا. وقد تلجأ إيران إلى التصعيد التدريجي المشروط إذا استمرت الضربات. يحمل هذا النهج مخاطر كبيرة، خاصة مع احتمال رد إيراني واسع، مما يضع المنطقة على حافة تصعيد إقليمي قد يمتد ليطال مصالح دولية في ظل غياب أي أفق للحل السياسي. على المدى الطويل، قد تعيد طهران النظر في ردعها الاستراتيجي، وربما تسعى لبناء “مظلة نووية كاملة” على غرار كوريا الشمالية.

إغلاق المجال الجوي في دول في الشرق الأوسط تشمل ايران والعراق والأردن وسوريا.