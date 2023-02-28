الأسهم السعودية ترتد صعوداً فوق 10100 نقطة

أوقف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” في ثالث جلسات تداول هذا الأسبوع مسلسل الهبوط ليرتد مرتفعاً بنسبة 1% فوق الحاجز النفسي المهم عند 10 آلاف نقطة، ليرتفع بواقع 107,9 نقطة إلى 10102,7 نقطة، لتتقلص خسائر المؤشر إلى 3,5% منذ مطلع عام 2023.

وساهم في صعود المؤشر العام ارتفاع بعض القطاعات الرئيسية ومنها مؤشر البنوك الذي ارتفع بنسبة 0,36%، والعقار 2% والاستثمار والتمويل بنسبة 1,7%، والطاقة بنسبة 2,4%.

وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 2,58% وسهم معادن بنسبة 1,76%، ومصرف الراجحي بنسبة 0,5%.

وارتفعت أسهم 143 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 64 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “النهدي” بنسبة 6,7%، و”السعودي الألماني الصحية” بنسبة 6,39%، و”أكوا باور” بنسبة 6,25%.

وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “سابتكو” بنسبة 4%، “سابك” بنسبة 3,7% و”الحمادي” بنسبة 2,7%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 751,1 مليون ريال، “الأهلي” بقيمة 377,9 مليون ريال و”سابك” بقيمة 371,5 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 1,2% بواقع 228 نقطة فقط ليغلق عند مستوى 19204,71 نقطة.