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Posted inأخبار أريبيان بزنسالأسهم

الأسهم السعودية تواصل مسارها الصعودي بدعم قطاع البنوك

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أداء قوي للأسهم السعودية
أداء قوي للأسهم السعودية

واصل مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم أداءه القوي ليرتفع للجلسة الثالثة على التوالي هذا الأسبوع بنسبة 1,79% بواقع  206,27 نقطة ليغلق عند مستوى 11761,35 نقطة، بدعم من مؤشر قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 1,7%.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 190,9 مليون سهم بتداولات بلغت قيمتها 7,1 مليار ريال.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً كالتالي : المنجم بنسبة 10% و”أماك” 9,93% و”الأبحاث والإعلام” بنسبة 9,92% و”معادن” بنسبة 9,47، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “المتحدة للتأمين” بنسبة 9,96% و”التأمين العربية” بنسبة 9.9%، و”اليانز اس اف” بنسبة 9,88%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “معادن” بقيمة 435,4 مليون درهم و”الراجحي” بقيمة 435,2 مليون ريال و”الإنماء” بقيمة 320,9 مليون ريال.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 0,50% بواقع 104,52 نقطة ليغلق عند مستوى 20816,21 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 15,5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 228,9 ألف سهم تقاسمتها 2158 صفقة.

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