.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسالأسهم

الأسهم السعودية تواصل الهبوط الحاد دون 10200 نقطة

.ط by

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعوديةتاسي” تراجعه الحاد تحت ضغط القطاعات الرئيسية ومنها مؤشر البنوك الذي تراجع بنسبة 1,58%، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0,34%، والمواد الأساسية بنسبة 0,94% والطاقة بنسبة 1,8%.

وبلغت نسبة تراجع المؤشر العام “تاسي” اليوم 1,13% بواقع 116,43 نقطة إلى 10153,3 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ شهرين.

وارتفعت أسهم 96 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 113 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “مرافق” بنسبة 3,8%، و”دار الأركان” بنسبة 3,5% و”أسترا الصناعية” بنسبة 2,9%.

وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “تهامة” بنسبة 5,9%، “حلواني إخوان” بنسبة 3,5% و”مجموعة صافولا” بنسبة 3%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “سابك” بقيمة 461,4 مليون ريال، “الأهلي” بقيمة 413,2 مليون ريال و”الراجحي” بقيمة 379,8 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,58% بواقع 111 نقطة ليغلق عند مستوى 19128,3 نقطة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا