الأسهم السعودية تواصل الهبوط الحاد دون 10200 نقطة

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” تراجعه الحاد تحت ضغط القطاعات الرئيسية ومنها مؤشر البنوك الذي تراجع بنسبة 1,58%، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0,34%، والمواد الأساسية بنسبة 0,94% والطاقة بنسبة 1,8%.

وبلغت نسبة تراجع المؤشر العام “تاسي” اليوم 1,13% بواقع 116,43 نقطة إلى 10153,3 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ شهرين.

وارتفعت أسهم 96 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 113 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “مرافق” بنسبة 3,8%، و”دار الأركان” بنسبة 3,5% و”أسترا الصناعية” بنسبة 2,9%.

وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “تهامة” بنسبة 5,9%، “حلواني إخوان” بنسبة 3,5% و”مجموعة صافولا” بنسبة 3%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “سابك” بقيمة 461,4 مليون ريال، “الأهلي” بقيمة 413,2 مليون ريال و”الراجحي” بقيمة 379,8 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,58% بواقع 111 نقطة ليغلق عند مستوى 19128,3 نقطة.