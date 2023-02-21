الأسهم السعودية تواصل الهبوط الحاد دون 10300 نقطة

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي تحت ضغط القطاعات الرئيسية ومنها مؤشر البنوك الذي تراجع بنسبة 1,35%، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 2,15%، والمواد الأساسية بنسبة 0,89% والطاقة بنسبة 0,3%.

وبلغت نسبة تراجع المؤشر العام “تاسي” اليوم 0,98% بواقع 101,24 نقطة إلى 10269,7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ شهرين.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 117,7 مليون سهم بتداولات 3,36 مليار ريال مقابل تداولات بقيمة 3,46 مليار ريال في جلسة الإثنين.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بقيمة 53,2 مليار ريال من 9,947,75 تريليون ريال إلى 9,894,47 تريليون ريال.

وارتفعت أسهم 52 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 152 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “الوطنية” بنسبة 5,3%، و”تنمية” بنسبة 5,1% و”جي آي جي” بنسبة 3,3%.

وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “تهامة” بنسبة 9,4%، “دار الأركان” بنسبة 6,88% و”العربي” بنسبة 4,6%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 297 مليون ريال، “اس تي سي” بقيمة 193,4 مليون ريال و”سابك” بقيمة 152 مليون ريال.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 1,4% بواقع 269,5 نقطة ليغلق عند مستوى 19017,3 نقطة.