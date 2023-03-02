الأسهم السعودية تواصل الصعود للجلسة الخامسة

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” الصعود في خامس جلسات تداول هذا الأسبوع وبنسبة 0,84% بواقع 85,5 نقطة إلى 10277,7 نقطة، لتتقلص خسائر المؤشر إلى 1,84% منذ مطلع عام 2023.

وساهم في صعود المؤشر العام ارتفاع بعض القطاعات الرئيسية ومنها مؤشر البنوك الذي ارتفع بنسبة 1,6%، والعقار 0,5% والاتصالات بنسبة 0,5%، والطاقة بنسبة 0,6%.

وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0,6% وبنك ساب بنسبة 3,4%، ومصرف الراجحي بنسبة 2,2%.

وارتفعت أسهم 127 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 87 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “ثمار” بنسبة 10%، و”الباحة” بنسبة 6,2%، و”زين السعودية” بنسبة 4,4%.

وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “مرافق” بنسبة 3%، “النهدي” بنسبة 2,9% و”سابتكو” بنسبة 2,7%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الأهلي” بقيمة 606,8 مليون ريال، “الراجحي” بقيمة 466,6 مليون ريال و”مرافق” بقيمة 186,9 مليون ريال.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,5% بواقع 96,5 نقطة ليغلق عند مستوى 19120,3 نقطة.