الأسهم السعودية تواصل الصعود في ثاني جلسات عام 2023

واصل المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” اليوم الصعود في ثاني جلسات عام 2023 وبنسبة 0,30% بواقع 31,6 نقطة ليبلغ 10578,34 نقطة، بعدما ارتفع في جلسة الأحد بنسبة 0,7%.

وبلغت قيمة التداولات 3,69 مليار ريال عبر تداول 149,2 مليون سهم نفذت عبر 299,8 ألف صفقة.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: سهم “عذيب للاتصالات” بنسبة 9,89%، وسهم “كابلات الرياض” بنسبة 7,13%، وسهم “السيف غاليري” بنسبة 6,9%.

أما الأسهم الأكثر انخفاضاً فكانت : سهم “دراية ريت” بنسبة 2,16%، وسهم “الأهلي ريت 1” بنسبة 2,15%، وسهم “تنمية” بنسبة 2,11%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت : “لوبريف” بقيمة 330 مليون ريال، و”السيف غاليري” بقيمة 193 مليون ريال، و”الراجحي” بقيمة 138,4 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 1,2% بواقع 245,5 نقطة ليغلق عند مستوى 19434,5 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 21,4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 400 ألف سهم نفذت عبر 2620 صفقة.