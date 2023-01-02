.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسالأسهم

الأسهم السعودية تواصل الصعود في ثاني جلسات عام 2023

.ط by

واصل المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” اليوم الصعود في ثاني جلسات عام 2023  وبنسبة 0,30% بواقع 31,6 نقطة ليبلغ 10578,34 نقطة، بعدما ارتفع في جلسة الأحد بنسبة 0,7%.

وبلغت قيمة التداولات 3,69 مليار ريال عبر تداول 149,2 مليون سهم نفذت عبر 299,8 ألف صفقة.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: سهم “عذيب للاتصالات” بنسبة 9,89%، وسهم “كابلات الرياض” بنسبة 7,13%، وسهم “السيف غاليري” بنسبة 6,9%.

أما الأسهم الأكثر انخفاضاً فكانت : سهم “دراية ريت” بنسبة 2,16%، وسهم “الأهلي ريت 1” بنسبة 2,15%، وسهم “تنمية” بنسبة 2,11%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت : “لوبريف” بقيمة 330 مليون ريال، و”السيف غاليري” بقيمة 193 مليون ريال، و”الراجحي” بقيمة 138,4 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 1,2% بواقع 245,5 نقطة ليغلق عند مستوى 19434,5 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 21,4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 400 ألف سهم نفذت عبر 2620 صفقة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا