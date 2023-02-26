الأسهم السعودية تواصل السقوط قرب 10 آلاف نقطة

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” تراجعه الحاد في مستهل تداولات هذا الأسبوع تحت ضغط القطاعات الرئيسية ومنها مؤشر البنوك الذي تراجع بنسبة 1,6%، والاستثمار والتمويل بنسبة 3,5%، والمواد الأساسية بنسبة 0,46% والطاقة بنسبة 1,3%.

وبلغت نسبة تراجع المؤشر العام “تاسي” اليوم 1% بواقع 101,5 نقطة إلى 10051,7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ حوالى 3 أشهر.

وتراجع سهم بترو رابغ بنسبة 4,5% وأرامكو السعودية بنسبة 1,26% والمصافي بنسبة 3,6%، وسهم معادن بنسبة 0,46% واسمنت العربية بنسبة 4,1%، ومصرف الراجحي بنسبة 1,8% والبنك الأهلي السعودي بنسبة 1,46%، وبنك ساب 2%.

وارتفعت أسهم 37 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 179 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “السعودي الألماني الصحية” بنسبة 9,9%، و”أسترا الصناعية” بنسبة 7,6% و”الوطنية” بنسبة 7,1%.

وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “تهامة” بنسبة 6,8%، “الأصيل” بنسبة 5,9% و”مجموعة تداول” بنسبة 4,7%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 236,4 مليون ريال، “لوبريف” بقيمة 154 مليون ريال و”مرافق” بقيمة 152,9 مليون ريال.

كما تراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,79% بواقع 151,3 نقطة ليغلق عند مستوى 18976,99 نقطة.