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Posted inأخبار أريبيان بزنسالأسهم

الأسهم السعودية تواصل السقوط قرب 10 آلاف نقطة

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واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعوديةتاسي” تراجعه الحاد في مستهل تداولات هذا الأسبوع تحت ضغط القطاعات الرئيسية ومنها مؤشر البنوك الذي تراجع بنسبة 1,6%، والاستثمار والتمويل بنسبة 3,5%، والمواد الأساسية بنسبة 0,46% والطاقة بنسبة 1,3%.

وبلغت نسبة تراجع المؤشر العام “تاسي” اليوم 1% بواقع 101,5 نقطة إلى 10051,7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ حوالى 3 أشهر.

وتراجع سهم بترو رابغ بنسبة 4,5% وأرامكو السعودية بنسبة 1,26% والمصافي بنسبة 3,6%، وسهم معادن بنسبة 0,46% واسمنت العربية بنسبة 4,1%، ومصرف الراجحي بنسبة 1,8% والبنك الأهلي السعودي بنسبة 1,46%، وبنك ساب 2%.

وارتفعت أسهم 37 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 179 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “السعودي الألماني الصحية” بنسبة 9,9%، و”أسترا الصناعية” بنسبة 7,6% و”الوطنية” بنسبة 7,1%.

وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “تهامة” بنسبة 6,8%، “الأصيل” بنسبة 5,9% و”مجموعة تداول” بنسبة 4,7%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 236,4 مليون ريال، “لوبريف” بقيمة 154 مليون ريال و”مرافق” بقيمة 152,9 مليون ريال.

كما تراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,79% بواقع 151,3 نقطة ليغلق عند مستوى 18976,99 نقطة.

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