واصل المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” اليوم تراجعه الحاد في مستهل تداولات الأسبوع وبنسبة 1,34% بواقع 143,2 نقطة ليبلغ 10558,58 نقطة، بعدما ارتفع إلى 10682 نقطة خلال التداولات، فيما عزت رويترز أن هبوط الأسهم يأتي استجابة لانخفاض أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية.

وضغطت قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية على المؤشر، فتراجع سهم “أرامكو السعودية” 1,5% والمصافي 2,2% وبترو رابغ 2%، ومصرف الراجحي 1,86%، فيما انخفض سهم بنك الرياض 3,47%، وسهم “معادن” بنسبة 2,3% و”سابك” 1,2%.

وبلغت قيمة التداولات 3,7 مليار ريال عبر تداول 213,3 مليون سهم نفذت عبر 305 آلاف صفقة.

وارتفعت أسهم 46 شركة، وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: سهم “أمريكانا” بنسبة 4,7%، وسهم “مكة” بنسبة 3,9%، وسهم “بروج للتأمين” بنسبة 3,5%.

وتراجعت أسهم 172 شركة، وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: سهم “اليمامة للحديد” بنسبة 5%، وسهم “طباعة وتغليف” بنسبة 4,79%، وسهم “أميانتيت” بنسبة 4,67%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت : “الراجحي” بقيمة 342 مليون ريال، و”دار الأركان” بقيمة 291,4 مليون ريال، و”أمريكانا” بقيمة 282,8 مليون ريال.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,48% بواقع 91,3 نقطة ليغلق عند مستوى 18905,15 نقطة.