الأسهم السعودية تهبط دون 10 آلاف نقطة

هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” في ثاني جلسات تداول هذا الأسبوع دون الحاجز النفسي المهم عند 10 آلاف نقطة، وبلغت نسبة تراجع المؤشر العام “تاسي” اليوم 0,57%% بواقع 56,99 نقطة إلى 9994,79,7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر.

وتأثر المؤشر العام بتراجع القطاعات الرئيسية ومنها مؤشر البنوك الذي تراجع بنسبة 0,8%، والاستثمار والتمويل بنسبة 3,8%، والطاقة بنسبة 1,1%.

وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1,27% وسهم معادن بنسبة 3,8% واسمنت العربية بنسبة 4,1%، ومصرف الراجحي بنسبة 1,5% والسعودي الفرنسي بنسبة 2%، وبنك ساب 0,9%.

وارتفعت أسهم 145 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 67 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “تهامة” بنسبة 9,9%، و”صادرات” بنسبة 5% و”السعودي الألماني الصحية” بنسبة 5%.

وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “مجموعة تداول” بنسبة 6,9%، “اسمنت الشرقية” بنسبة 5,3% و”المواساة” بنسبة 5,16%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 542,1 مليون ريال، “سابك للمغذيات الزراعية” بقيمة 244,2 مليون ريال و”أرامكو السعودية” بقيمة 204,2 مليون ريال.

واستقر مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) في المنطقة الحمراء متراجعاً بواقع 0,28 نقطة فقط ليغلق عند مستوى 18976,71 نقطة.