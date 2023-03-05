البنوك تقود صعود الأسهم السعودية فوق 10400 نقطة

قفز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” في مستهل جلسات تداول هذا الأسبوع وبنسبة 1,3% بواقع 133,5 نقطة إلى 10411,2 نقطة، لتتقلص خسائر المؤشر إلى 0,56% منذ مطلع عام 2023.

وساهم في صعود المؤشر العام ارتفاع القطاعات الرئيسية ومنها مؤشر البنوك الذي ارتفع بنسبة 1,9%، والعقار 0,66% والاتصالات بنسبة 0,3%، والطاقة بنسبة 0,75%.

وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0,79% ومعادن 1,9% وبنك ساب بنسبة 1,5%، ومصرف الراجحي بنسبة 1,9%.

وارتفعت أسهم 61 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 45 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “ثمار” بنسبة 9,9%، و”أنابيب” بنسبة 6,8%، و”الكثيري” بنسبة 6,18%.

وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “التعاونية” بنسبة 3%، “علم” بنسبة 2,2% و”عذيب للاتصالات” بنسبة 1,9%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 234,2 مليون ريال، “الإنماء” بقيمة 177,3 مليون ريال و”وقت اللياقة” بقيمة 146,7 مليون ريال.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,8% بواقع 160,9 نقطة ليغلق عند مستوى 18959,3 نقطة.