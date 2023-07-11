الأسهم السعودية تقفز فوق 11600 نقطة مجدداً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) اليوم مرتفعاً بنسبة 0,67% بواقع 77.57 نقطة ليقفل عند مستوى 11664.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 354 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العربية، وسدافكو، واتحاد اتصالات، وعلم، والكيميائية الأكثر ارتفاعاً أما أسهم شركات أنعام القابضة، والباحة، والخدمات أميانتيت، وملاذ للتأمين، والصناعات الكهربائية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.06% و 7.87%.

وكانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وزين السعودية، والكيمائية الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات جمجوم فارما، ومرافق، والراجحي، والمطاحن الأولى ، وإس تي سي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 425.10 نقطة ليقفل عند مستوى 23267.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليوني سهم.

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