الأسهم السعودية تقفز فوق 11200 نقطة

قفز المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” في مستهل تداولات الأسبوع اليوم بنسبة 1,88% بواقع 207 نقاط ليبلغ 11221,9 نقطة، لتبلغ مكاسب السوق 7,1% منذ بداية العام.

وقادت الارتفاع أسهم “أرامكو السعودية” 1,7% ومعادن بنسبة 5,2% وسابك 2% ودار الأركان بنسبة 2,6% ومصرف الراجحي 2,5%، بنك الرياض 3,8%، البنك الأهلي 1,7%.

وارتفعت أسهم 179 شركة، وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: سهم “الغاز” بنسبة 10%، وسهم “عذيب للاتصالات” بنسبة 9,8%، وسهم “معادن” بنسبة 5,2%.

وتراجعت أسهم 34 شركة، وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: سهم “عناية” بنسبة 5,5%، وسهم “جرير” بنسبة 2,79%، وسهم “جدوى ريت” بنسبة 1,6%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت : “الراجحي” بقيمة 325,9 مليون ريال، و”بحر العرب” بقيمة 158 مليون ريال، و”جبل عمر” بقيمة 144,1 مليون ريال.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,12% بواقع 25,1 نقطة ليغلق عند مستوى 21440,49 نقطة.