الأسهم السعودية تعوض كل خسائرها منذ بداية 2023

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي” اليوم الإرتفاع وبنسبة 0,2% بواقع 25,3 نقطة إلى 10473,3 نقطة، لتتقلص خسائر المؤشر إلى 0,04% فقط منذ مطلع عام 2023، أي أن الأسهم عوضت كل خسائرها تقريباً.

وساهم في صعود المؤشر العام ارتفاع مؤشر الاتصالات بنسبة 2,5% ومؤشر الطاقة بنسبة 1,17% فيما تراجع مؤشر البنوك بنسبة 0,2%.

وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1,2% ومعادن 0,4% فيما تراجع سهم بنك ساب بنسبة 0,5%، ومصرف الراجحي بنسبة 0,9%.

وبلغت قيمة التداولات 4.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 77 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 132 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “ثمار” بنسبة 9,9%، و”الوطنية للتعليم” بنسبة 6,2%، و”مبكو” بنسبة 4,4%.

وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “عذيب للاتصالات” بنسبة 6,2%، “الجوف” بنسبة 4% و”الكثيري” بنسبة 2,9%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “اس تي سي” بقيمة 299 مليون ريال، “الراجحي” بقيمة 219,7 مليون ريال و”الأهلي” بقيمة 217,2 مليون ريال.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,16% بواقع 30,9 نقطة ليغلق عند مستوى 18868,3 نقطة.

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