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Posted inأخبار أريبيان بزنسالأسهم

الأسهم السعودية ترتد بارتفاع 0,66% مع تحسن شهية المخاطرة

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ارتد مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” صعوداً في ثاني جلسات هذا الأسبوع ليرتفع بنسبة 0,66% بواقع 80,45 نقطة ليغلق اليوم عند 12297,29 نقطة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية والصادرات الصينية من مخاوف الركود.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 156,6 مليون سهم بتداولات بلغت 6,3 مليار ريال.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: “صادرات” بنسبة 9,9% و”نسيج” بنسبة 8,11% و”تهامة” بنسبة 6,2%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “وقت اللياقة” بنسبة 6,1%، “السعودي الألماني الصحية” بنسبة 4,2% و”المتحدة للتأمين” بنسبة 3,9%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “سابك للمغذيات الزراعية” بقيمة 351,7 مليون ريال، “الراجحي” بقيمة 304,6 مليون ريال و”صادرات” بقيمة 295,1 مليون ريال.

كما ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 1,36% بواقع 296,4 نقطة ليغلق عند مستوى 22072,5 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 42,7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 523,2 ألف سهم نفذت عبر 2350 صفقة.

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