الأسهم السعودية تحلق فوق 11600 نقطة

قفز المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” اليوم بنسبة 0,64% بواقع 73,59 نقطة ليبلغ 11618,7 نقطة، بتداولات بلغت 7,2 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 124 شركة، وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: سهم “جمجوم فارما” بنسبة 9,98%، وسهم “المطاحن الأولى” بنسبة 9,95%، وسهم “التموين” بنسبة 9,84%.

وتراجعت أسهم 87 شركة، وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: سهم “السيف غاليري” بنسبة 3,1%، وسهم “بن داود” بنسبة 3%، وسهم “الدرع العربي” بنسبة 2,9%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت : “المطاحن الأولى” بقيمة 499 مليون ريال، و”الموارد” بقيمة 427,6 مليون ريال، و”جمجوم فارما” بقيمة 236,9 مليون ريال.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 2,15% بواقع 553,6 نقطة ليغلق عند مستوى 25169 نقطة.