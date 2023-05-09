.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسالأسهم

الأسهم السعودية تحلق فوق 11300 نقطة بقيادة أرامكو

.ط by

واصل المؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” ارتفاعه وبنسبة 0,4% بواقع 48,89 نقطة ليبلغ 11305,28 نقطة، بقيادة سهم أرامكو السعودية الذي ارتفع بنسبة 3,2% إلى أعلى مستوى منذ أيلول / سبتمبر الماضي، مع الإشارة إلى أن السهم قفز بنسبة 7% خلال التداولات بعد إعلان الشركة عن تحقيق أرباح قوية تجاوزت 119 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري وتوزيع أرباح نقدية بقيمة تجاوزت 73 مليار ريال على المساهمين.

وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 3% فيما تراجع مؤشر البنوك بنسبة 0,1% والاتصالات بنسبة 1% والعقارات بنسبة 1%.

وارتفعت قيمة التداولات إلى 6.11 مليار ريال مقابل 5.57 مليار ريال في جلسة أمس.

وارتفعت أسهم 78 شركة، وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً: سهم “المتحدة للتأمين” بنسبة 10%، وسهم “عناية” بنسبة 9,97%، وسهم “الصقر للتأمين” بنسبة 9,96%.

وتراجعت أسهم 134 شركة، وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: سهم “تهامة” بنسبة 9,96%، وسهم “زين السعودية” بنسبة 9,93%، وسهم “أميانتيت” بنسبة 7,8%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت : “أرامكو السعودية” بقيمة 688,8 مليون ريال، و”زين السعودية” بقيمة 516,4 مليون ريال، و”اس تي سي” بقيمة 205,4 مليون ريال.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0,01% بواقع 2,97 نقطة ليغلق عند مستوى 21055,5 نقطة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا