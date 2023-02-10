الأسهم السعودية تتراجع 2,7% خلال أسبوع وسط ضغط القطاعات الرئيسية

تراجع المؤشر العام للسوق المالية السعودية “تاسي” بنسبة 2.71%، خلال الأسبوع المنتهي في 9 شباط / فبراير 2023 بواقع 289.63 نقطة إلى 10412.16 نقطة مقابل 10701.79 بنهاية الأسبوع الماضي، وسط تراجع جماعي للقطاعات الكبرى، بقيادة البنوك، مع انخفاض ملحوظ في التداولات.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 9.935 تريليون ريال، مقابل 10.06 تريليون ريال في الأسبوع الماضي.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 4.96%، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.9%، وقطاع المواد الأساسية بنسبة 1.64%، والطاقة بنسبة 0.60% خلال الاسبوع.

وتراجعت قيم التداول خلال الأسبوع بنسبة 8% إلى 18.91 مليار ريال مقابل 20.56 مليار ريال بالأسبوع السابق.

وسجل سهم “الآمار” أعلى المكاسب بنسبة 7.69%، ثم “الخليجية العامة” بنسبة 7,11% و”أمريكانا” بنسبة 7%.

وكان سهم “الرياض” الأكثر تراجعاً بنسبة 11.4%، يليه سهم “ساب” بنسبة 9,4% و “بوان” بنسبة 8,8%.

وسجل سهم “الإنماء” أعلى قيمة تداول خلال الأسبوع بـ 1.60 مليار ريال، ثم مصرف الراجحي بقيمة 1,4 مليار ريال، و”أمريكانا” بقيمة 964,2 مليون ريال.

وارتفع مؤشر السوق الموازي (نمو حد أعلى) بنسبة 1.95% خلال الأسبوع بواقع 370.33 نقطة إلى 19,366.83 نقطة.