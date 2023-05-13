الأسهم السعودية الأولى عربياً بمكاسب 279,5 مليار دولار في أبريل

تصدرت الأسواق المالية في السعودية والإمارات البورصات العربية خلال تداولات شهر نيسان / أبريل الماضي بعد تحقيقهما مكاسب سوقية تجاوزت 308.5 مليار دولار.

وأظهر رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استناداً إلى بيانات النشرة الشهرية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، أن السوق المالية السعودية حققت مكاسب سوقية بنحو 279.5 مليار دولار مع ارتفاع قيمتها السوقية من 2.66 تريليون دولار إلى 2.94 تريليون دولار.

وحققت أسواق الإمارات خلال الشهر الماضي مكاسب سوقية بنحو 28.9 مليار دولار موزعة بواقع 21.8 مليار دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية و7.1 مليار دولار لسوق دبي المالي.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت من 740.8 مليار دولار في نهاية مارس إلى 762.7 مليار دولار في نهاية أبريل 2023، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 162.3 مليار دولار إلى 169.4 مليار دولار.

وزاد رأس المال السوقي لبورصة مصر إلى 36.8 مليار دولار رابحاً نحو 2.9 مليار دولار.

ووصل رأس المال السوقي لبورصة الكويت إلى 149.4 مليار دولار مع نهاية أبريل الماضي بمكاسب 1.9 مليار دولار، وبلغت رسملة بورصة الدار البيضاء نحو 54.6 مليار دولار بمكاسب 406.1 مليون دولار، بينما زاد رأس مال بورصة بيروت إلى 19.2 مليار دولار مضيفا أرباح بأكثر من 406 ملايين دولار.

وبلغت القيمة السوقية لبورصة البحرين 30.4 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي بمكاسب 283.8 مليون دولار، بينما بلغ رأسمال بورصة تونس نحو 7.9 مليار دولار بمكاسب 65.4 مليون دولار، وبورصة دمشق 2.38 مليار دولار بأرباح 24.3 مليون دولار، وبورصة فلسطين 4.99 مليار دولار بمكاسب 907 آلاف دولار.

ووصلت رسملة بورصة قطر إلى 162.2 مليار دولار، وبورصة مسقط إلى 61.7 مليار دولار، وبورصة عمان إلى 24.6 مليار دولار.