الأسهم الإماراتية تعزز مكاسبها بـ 18,3 مليار درهم

عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 18.3 مليار درهم مدعومة بحالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات مع توالي إعلانات الشركات عن أرباح قوية وتوزيعات سخية للعام 2022.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.125 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.143 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس الإثنين، موزعة بواقع 2.552 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و591.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال تداولات اليوم بنحو 1.68 مليار درهم، موزعة بواقع 1.43 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية 254.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 339.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 17 ألف صفقة.

و نجح سوق دبي المالي في تجاوز حاجز 3400 نقطة بالغاً أعلى مستوياته في 3 أشهر بعد ارتفاع مؤشره العام بنسبة 0.52% أو ما يعادل 17.47 نقطة ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي وصولا إلى مستوي 3400.37 نقطة وهو أعلى مستوي للمؤشر منذ 11 نوفمبر الماضي.

وصعد سوق أبوظبي للأوراق المالية للجلسة السادسة على التوالي بالغاً أعلى مستوياته في أسبوعين، مع نمو مؤشر سوق أبوظبي “فادكس 15” بنسبة 0.68% ليغلق عند 9918.32 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” بنسبة 0.7% ليبلغ مستوى 10001.55 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم “أبوظبي الأول” 0.71% و”الدار العقارية” 2.71% و”أبوظبي التجاري” 0.68% و”مليتبلاي” 1.68% و”بروج” 1.49% و”أي آند” 1.2% و”أبوظبي الإسلامي” 1.05% و”طاقة” 0.94% و”فيرتيغلوب” 0.72%.

وتصدر “العالمية القابضة” النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 499 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.25%، ثم “ألفا ظبي” جاذباً نحو 140.5 مليون درهم، ثم “أمريكانا” بسيولة جاوزت 94.3 مليون درهم.

وفي سوق دبي، ارتفعت أسهم “إعمار العقارية” 0.36% و”دبي الإسلامي” 0.71% و”الإمارات دبي الوطني” 0.74% و”ديوا” 0.84% و”سالك” 2.3% و”تيكوم” 0.43% و”تبريد” 0.7%، وتصدر “سالك” النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 41.2 مليون درهم، ثم “إعمار العقارية” بسيولة 37.5 مليون درهم، و”الإمارات دبي الوطني” جاذباً نحو 31.1 مليون درهم.

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