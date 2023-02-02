الأسهم الإماراتية تحقق مكاسب بـ 3,6 مليار درهم وسط تفاؤل المستثمرين

عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 3.6 مليار درهم، مع سيطرة التفاؤل على معنويات المستثمرين بدعم إعلان الشركات المدرجة عن أرباح وتوزيعات قوية للعام 2022.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.111 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.115 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.531 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و583.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

ونجح سوق دبي المالي في الصعود لأعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر بعد ارتفاع مؤشره العام بنسبة 0.51% أو ما يعادل 17.33 نقطة ليغلق عند مستوى 3365.25 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ منتصف تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وصعدت مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نمو مؤشر سوق أبوظبي “فادكس 15” بنسبة 0.03% ليغلق عند 9776.44 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” بنسبة 0.14% ليبلغ مستوى 9858.42 نقطة.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 0.38% و”إعمار للتطوير” 0.86% و”العربية للطيران” 2.22% و”أرامكس” 0.28% و”دبي للاستثمار” 1.81% و”تيكوم” 0.44% و”إمباور” 2% و”دو” 0.96%.

وتصدر “إعمار العقارية” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 104.05 مليون درهم تلاه “الإمارات دبي الوطني” جاذباً نحو 46.1 مليون درهم، ثم “دبي الإسلامي” بسيولة 19.6 مليون درهم.

وفى سوق أبوظبي، ارتفع “أدنوك للتوزيع” 1.59% و”ملتيبلاي” 0.99% و”طاقة” 0.95% و”أغذية” 0.73% و”أي آند” 0.55% و”أبوظبي الأول” 0.14% و”أبوظبي التجاري” 0.12%. وتصدر “العالمية القابضة” النشاط جاذباً نحو 433.3 مليون درهم، تلاه “الفا ظبي” بنحو 130.19 مليون درهم، ثم “أبوظبي الأول” مستقطباً اكثر من 90 مليون درهم.

وزاد سهم “الدار العقارية” 0.92% مع إعلان الشركة دخولها سوق دبي العقاري عبر شراكة استراتيجية مع دبي القابضة، كما ارتفع سهم “الجرافات البحرية” بأكثر من 3% مع إعلان الشركة تحقيقها نمواً في صافي أرباحها بنسبة 30% إلى 1.3 مليار درهم خلال العام الماضي.