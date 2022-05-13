تعافي بطيء للأسهم الأمريكية والعملات المشفرة

ذكرت بلومبرغ أن الأسهم الأمريكية ارتفعت اليوم الجمعة بعد تأكيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة بمستويات عالية، وأشار إلى أن رفع الفائدة لن يزيد عن نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعيه التاليين للسياسة ، مما يخفف المخاوف بشأن رفع سعر الفائدة.

على الرغم من مكاسب يوم الجمعة حتى الآن ، من المقرر أن يسجل مؤشر ستوكس 600 انخفاضه الأسبوعي الخامس على التوالي. وارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة ، حيث استقرت المعنويات في نهاية أسبوع متقلب تهيمن عليه المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية وتباطؤ النمو العالمي، وفقا لوكالة رويترز.

أما العملات والأصول المشفرة فقد تعافت بعض أبرز العملات المشفرة قليلا وصعدت بيتكوين لمستوى 30 ألف دولار اليوم الجمعة بعد أن قاربت 26 ألف دولار أمس الخميس في أكبر انخفاض لها هذا العام.