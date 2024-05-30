أول دواء لنمو الأسنان سيخضع قريبا لتجارب على البشر

ستبدأ أول تجربة بشرية في العالم لدواء يمكنه تجديد الأسنان في غضون أشهر قليلة، أي بعد أقل من عام من ظهور أخبار نجاح تجارب على تقديمه للحيوانات.

يمهد ذلك الطريق لإتاحة الدواء تجاريا في وقت مبكر من عام 2030. وستقوم التجربة، التي ستجرى في مستشفى جامعة كيوتو في الفترة من سبتمبر إلى أغسطس 2025، بعلاج 30 رجلا تتراوح أعمارهم بين 30 و 64 عاما والذين فقدوا ضرسا واحدا على الأقل.

سيتم اختبار العلاج الوريدي للتأكد من فعاليته على الأسنان البشرية، وذلك بعد أن نجح العلاج في تنمية أسنان جديدة في تجارب على النمس والفأر دون أي آثار جانبية كبيرة.

وقال الباحث الرئيسي كاتسو تاكاهاشي، رئيس قسم طب الأسنان وجراحة الفم في مستشفى كيتانو: “نريد أن نفعل شيئًا لمساعدة أولئك الذين يعانون من فقدان الأسنان أو غيابها”. “على الرغم من عدم وجود علاج حتى الآن يوفر علاجًا دائمًا، إلا أننا نشعر أن توقعات الناس لنمو الأسنان مرتفعة.”

تجارب على الكبار ثم الصغار

بعد هذه المرحلة الأولى التي تستغرق 11 شهرًا، سيقوم الباحثون بعد ذلك بتجربة الدواء على المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 7 سنوات والذين فقدوا أربعة أسنان على الأقل بسبب نقص الأسنان الخلقي، والذي من المقدر أن يؤثر على 1 % من الأشخاص.

يقوم الفريق الآن بتجنيد متطوعيم في تجربة المرحلة التالية. ويتطلع الباحثون بعد ذلك إلى توسيع نطاق التجربة لتشمل أولئك الذين يعانون من خلل الأسنان الجزئي، أو الأشخاص الذين فقدوا ما بين واحد إلى خمسة أسنان دائمة بسبب عوامل بيئية. يختلف معدل حدوث ذلك من بلد إلى آخر، ولكن يقدر أن حوالي 5٪ من الأمريكيين يفقدون أسنانهم، مع حدوث نسبة أعلى بكثير بين كبار السن. يقوم الدواء نفسه بتعطيل بروتين الجين 1 (USAG-1) المرتبط بحساسية الرحم، والذي يمنع نمو الأسنان. يشجع تعطيل تفاعل البروتين USAG-1 مع البروتينات الأخرى، على صدور إشارات البروتين التشكلي للعظام (BMP)، مما يؤدي إلى تكوين عظام جديدة.

وفي دراسة النمس، أدى الدواء إلى نمو سن جديد (الرابع من اليسار)، كما أدى إلى تقوية العظام في المجموعة الموجودة بمستشفى كيتانو. وأدى ذلك إلى ظهور أسنان جديدة في أفواه الفئران والقوارض، وهي أنواع تشترك في نفس خصائص بروتين USAG-1 مثل البشر. وأشار الباحثون إلى أن “بروتين USAG-1 يحتوي على نسبة عالية من تماثل الأحماض الأمينية بنسبة 97% بين الأنواع الحيوانية المختلفة، بما في ذلك البشر والفئران “. يعمل عالم الأحياء الجزيئية وطبيب الأسنان تاكاهاشي على تجديد الأسنان منذ عام 2005، ويأمل ألا يقتصر هذا العلاج على حالات الأسنان الخلقية فحسب، بل على أي شخص فقد أسنانه، في أي عمر. وفي حالة نجاحه، يمكن أن يكون هذا العلاج متاحًا للمرضى الذين يعانون من فقدان أسنانهم بشكل دائم في غضون ست سنوات.