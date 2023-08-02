فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الأسطورة بوفون يقرر الاعتزال

فادي طنّوس by فادي طنّوس
بوفون

كشفت تقارير إخبارية أن أسطورة حراسة المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون بصدد إعلان اعتزال كرة القدم، إذ يتفاوض مع ناديه الحالي بارما على فسخ العقد قبل عام من نهايته.

وذكرت عدة تقارير من بينها تقارير لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسأ” وصحف “لا غازيتا ديلو سبورت” و”كورييري ديلا سيرا” و”توتوسبورت” أن بوفون (45 عاما) سيعلن نهاية مسيرته الاحترافية خلال أيام قليلة، وقد يتولى منصب رئيس وفد المنتخب الإيطالي.

وكان جيانلوكا فيالي يشغل منصب رئيس وفد المنتخب الإيطالي لكنه فارق الحياة مع بداية عام 2023 بعد صراع مع مرض السرطان.

ويعد بوفون أحد أفضل حراس المرمى على الإطلاق في التاريخ، وقد اعتلى منصة التتويج بلقب كأس العالم 2006 مع المنتخب.

وقضى بوفون أغلب مسيرته الاحترافية، التي استمرت لنحو ثلاثة عقود، ضمن صفوف فريق يوفنتوس الذي فاز معه بلقب الدوري الإيطالي 10 مرات.

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