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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الأسد ينهي الاحتفاظ والاستدعاء لجنود الجيش السوري الذين خدموا 78 شهراً

أصدر الرئيس بشار الأسد أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد والاحتياطين في الجيش السوري

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الرئيس السوري بشار الأسد
أصدر الرئيس بشار الأسد أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد والاحتياطين

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الإثنين، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد والاحتياطين في الجيش السوري اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة أصدر أمراً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 1-9-2023 وفقاً لما يلي:

صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف (78 شهراً) فأكثر حتى تاريخ 31-7-2023 ضمناً.

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وجميع السوريون الذكور معرضون للاستدعاء لخدمة العلم الإلزامية. وصدر في السنوات السابقة إعفاء للشبان الذين يزيد تولدهم أكبر من العام 1981.

وقال مدير إدارة القوى البشرية اللواء حسين كورو في لقاء مع قناة السورية إن الأمر الإداري الجديد شمل الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين ممن لديهم خدمة احتياطية فعلية لا تقل عن ست سنوات ونصف السنة حتى تاريخ 31-7-2023.

وأضاف أن الأوامر الإدارية ليست مرتبطة بتوقيت أو بعدد سنوات الخدمة أو بالمواليد، بل هي مرتبطة بشكل أساسي بمعطيات وظروف موضوعية على الأرض، وبتحسن الظروف الميدانية، وزيادة أعداد الملتحقين، وارتفاع نسب الاستكمال، بما لا يتعارض مع الحفاظ على الجاهزية القتالية.

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