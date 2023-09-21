ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الأسد يصل إلى الصين في أول زيارة منذ 19 عاما

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
الأسد

وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى الصين في أول زيارة رسمية له منذ نحو عقدين إلى الدولة الحليفة، وفي وقت يجهد للحصول على دعم لإعادة إعمار بلاده التي دمرتها الحرب.

وعرض تلفزيون “سي سي تي في” الرسمي بثا مباشرا لوصول الأسد إلى هانغجو حيث سيشارك في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية السبت مع نظيره الصيني شي جينبيغ.

والصين ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد خلال سنوات النزاع المستمر في بلاده منذ العام 2011، بعد روسيا وإيران، أبرز حلفاء دمشق. 

الأسد

وترافق الأسد زوجته أسماء ووفد سياسي واقتصادي وتشمل الزيارة لقاءات وفعاليات في مدينتي هانغجو وبكين.

وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس سوري إلى الصين منذ العام 2004، فيما زار مسؤولون صينيون دمشق خلال فترة النزاع الدامي.

الأسد

وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن الأسد سيحضر حفل افتتاح الألعاب الآسيوية في هانغجو في 23 من الشهر الحالي، فيما أشارت تقارير إلى أن الرئيس الصيني أرسل طائرة رئاسية صينية إلى دمشق لتقل الأسد إلى الصين.

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