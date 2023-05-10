ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الأسد يتلقى دعوة من العاهل السعودي للمشاركة في قمة الجامعة العربية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

تلقّى الرئيس بشار الأسد دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في الـ 19 من أيار الجاري.

ونقل الدعوة للرئيس الأسد السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.

وحمَّل الرئيس الأسد السفير السديري تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكداً أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

وتأتي الدعوة بعد ايام قليلة من اجتماع وزراء العرب  وتبنيهم خلال اجتماعهم قراراً باستعادة  سوريا  لمقعدها بجامعة الدول العربية بعد نحو 12 سنة من تعليق عضويتها مما يدعم الجهود في المنطقة لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن القرار جرى اتخاذه خلال اجتماع مغلق لوزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

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