الأزهر يتدخل.. عُمرة أون لاين بـ 400 ريال تثير الجدل في مصر

أثار داعية إسلامي جدلاً واسعاً في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن عن تطبيق إلكتروني لأداء العمرة مقابل مبلغ 4000 جنيه مصري (400 ريال سعودي تقريبا) ما دعا الأزهر للتدخل.

وقال الداعية أمير منير إنه بات بالإمكان دفع المبلغ عن طريق تطبيق إلكتروني، مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة.

وأثارت الدعوة سخرية البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال أدهم إن العمرة سنة ولا تجيب إلا على المقتدر مثل فريضة الحج، فيما قال انتقد آخر الإتجار بالدين والتلاعب بمشاعر الفقراء.

الأزهر يقول كلمته

وقال أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن كثير من الذين يتحدثون عن الدين عبر منصات التواصل الاجتماعي “جهلاء سفهاء، وليسوا علماء”، على حسب قوله.

وأضاف عبر موقع مصراوي: “الأفضل للإنسان أن يذهب هو لأداء العمرة والحجز دون الحاجة إلى شخص آخر يؤدي هذا العمل عنه”.

ونقل المصدر عن لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بمصر، أن سنة النبي أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه.

وأشارت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، هذا الحكم إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجى شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه.