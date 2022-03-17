الأزمة في أوكرانيا والصدمة والجوع حول العالم

تتواصل تبعات الأزمة في أوكرانيا لتمثل صدمة في أسواق العالم من الطاقة وحتى القمح والمعادن ومختلف السلع.

ويحذر مراقبون من أن مؤشر أسعار المستهلك قد يقفز إلى خانتين خلال الشهور القادمة، استنادا إلى افتراض استمرار التضخم حتى العام القادم مع مواصلة الضغط على سلع الغذاء والطاقة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الأفارقة بدؤوا يشعرون بتأثير التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية، فارتفعت أسعار الوقود والحبوب والأسمدة في القارة السمراء، من نيجيريا إلى مالاوي، ما يثير مخاوف من تفاقم الفقر فيها. وتُعَدّ كلّ من أوكرانيا وروسيا من الموردين الرئيسيين للقمح والحبوب لإفريقيا، بينما تعتبر روسيا منتجًا رئيسيًا للأسمدة. وبدأ تأثير الحرب والعقوبات الغربية على روسيا يُترجم إلى ارتفاع بأسعار المواد الأولية الزراعية والحبوب المستوردة، حسبما تفيد مكاتب وكالة فرانس برس المنتشرة في القارة الإفريقية.

وينقل تقرير الوكالة عن المحللة في مجموعة “يوريجا غروب” لتحليل المخاطر السياسية آماكا أنكو ، قولها إنه في حال استمرت الأزمة، فستخسر الدول الإفريقية التي تعد من كبار المستوردين للوقود والحبوب، فيما سيربح مصدّرو هذه السلع. وتشير إلى أن هناك أيضًا دولًا مثقلة بالديون مثل غانا ستكافح مع ارتفاع تكاليف الاقتراض مع انخفاض اندفاع المستثمرين للمخاطرة. وارتفعت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها التي لم تسجّلها طيلة عقد تقريبًا، متجاوزة 100 دولار للبرميل بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، ما وجه ضربة قوية للعديد من الشركات جنوب الصحراء. وحذرت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء عن خشيتها من حدوث “صدمة” في إمدادات النفط العالمية عقب العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزو أوكرانيا معتبرة أن تعويض كميات النفط الروسي لن يكون سهلا على الفور.

وكتبت الوكالة التي تقدم المشورة للدول المتقدمة بشأن سياسة الطاقة الخاصة بها في تقريرها الشهري أن “احتمال حدوث اضطرابات واسعة في الإنتاج الروسي قد يحدث صدمة عالمية في إمدادات النفط”. أدت الحرب في أوكرانيا إلى تقلبات كبيرة في أسعار النفط التي اقتربت من مستويات قياسية (بلغ سعر برميل خام برنت 139,13 دولارًا في السابع من آذار/مارس) قبل أن تتراجع. وتعد روسيا أكبر مصدر في العالم مع ثمانية ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات المكررة الموجهة لبقية العالم.