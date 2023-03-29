الأرض مهددة يوم الجمعة برياح شمسية عاتية تؤثر على الاتصالات

ظهر “ثقب إكليلي” عملاق على سطح الشمس، ويمكن أن يرسل رياحاً شمسية تبلغ سرعتها 1,8 مليون ميل في الساعة باتجاه الأرض بحلول يوم الجمعة، ويراقب العلماء حالياً الوضع لمعرفة ما إذا كانت الرياح ستؤثر على المجال المغناطيسي للأرض والأقمار الصناعية والتكنولوجيا، وفقاً للتقارير.

وهذا هو “الثقب الإكليلي” الثاني الذي يظهر خلال أسبوع، وقال أليكس يونغ من قسم علوم الفيزياء الشمسية التابع لناسا لموقع “إنسايدر“: “الثقب الإكليلي الحالي، وهو الثقب الكبير في الوقت الحالي، يبلغ عرضه حوالي 300000 إلى 400000 كيلومتر. هذا ما يقرب من 20-30 كوكباً أرضياً”.

وقال دانييل فيرشارين ، الأستاذ المساعد لفيزياء الفضاء والمناخ في جامعة كوليدج لندن، لـموقع “إنسايدر” : “أتوقع أن ينتج عن الثقب أن تضرب رياح سريعة الأرض من ليلة الجمعة إلى صباح يوم السبت من هذا الأسبوع”.

ووفقا لوكالة ناسا، تعد الثقوب الإكليلية مناطق مفتوحة مغناطيسيا وأحد مصادر الرياح الشمسية عالية السرعة، والتي بدورها يمكن أن تولد شفقا قطبيا عند خطوط العرض العليا على الأرض.

والثقوب الإكليلية شائعة إلى حد ما، لكنها تظهر عادةً باتجاه أقطاب الشمس، حيث تنفث رياحها في الفضاء.

قال ماثيو أوينز، أستاذ فيزياء الفضاء في جامعة ريدينغ ، إنه مع اقتراب الشمس من ذروة النشاط ، والتي تحدث كل 11 عاماً تقريباً، فمن المرجح أن تظهر هذه الثقوب بالقرب من خط الاستواء للشمس.

وقال لموقع “إنسايدر”: “وجود هذا الكائن عند خط الاستواء يعني أننا نضمن إلى حد كبير رؤية بعض الرياح السريعة على الأرض بعد يومين من دورانها بعد خط الزوال المركزي”.

وقال فيرشارين إن الرياح الشمسية يمكن أن تهب رياحًا شمسية سريعة جداً، بسرعة تزيد عن 800 كيلومتر في الثانية، أي حوالي 1,8 مليون ميل في الساعة”.