قال رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني بعد عودتهما من رحلتهما الفضائية، حديثاً، إن الأرض كروية بلا شك وهناك اثباتات عديدة.

وجاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة “الإخبارية” السعودية، أمس الأحد، مع الرائدين تناولت فيها تفاصيل رحلة أول رائدين سعوديين انطلقا في رحلة علمية نحو الفضاء الخارجي.

وقال مذيع القناة الرسمية “أخر سؤال، الأرض كروية أم مسطحة” وهو سؤال شائع جداً وخاصة في الدول الإسلامية، ليجيبه الرائد علي والرائدة ريانة “إن الأرض كروية بلا شك وهناك إثباتات عديدة، سواء فيزيائية أو علمية أو بحثية ولكن الأرض كروية”، وقالت ريانة “والله رأيناها كروية”.

وكان رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني وصلا، يوم الجمعة الماضي، إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد نجاح المهمة العلمية التي قاداها في محطة الفضاء الدولية.

وكان في استقبالهما بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ونائب رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية محمد التميمي، والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ماجد الفياض.

وأعلنت وكالة الفضاء السعودية أن وصول رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني بسلام إلى أرض الوطن، ستنكعس نتائجه على خدمة البشرية، كما ستعزز مكانة المملكة في مجال أبحاث الفضاء وعلومه، وتشكل مصدر إلهام لشباب الوطن في مختلف المجالات.

وأكدت الوكالة أن ما تحقق خلال هذه الرحلة العلمية من إسهامات علمية ريادية يعد مثار فخر واعتزاز لهذا الوطن، بدعم وتمكين من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للفضاء، موضحة أن المهمة حققت عدداً من الأهداف التي تعمل عليها المملكة، وفي مقدمتها تأهيل رواد فضاء سعوديين يُلهمون أجيال المستقبل، للوصول إلى آفاق جديدة تخدم البشرية.

يذكر أن رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، قد عادا من مهمتهما الفضائية إلى الأرض يوم 31 مايو/أيار الماضي، حيث أجريا خلالها 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية على مدى ثلاثة أيام، شارك فيها 12 ألف طالب في 47 موقعاً بالمملكة عبر الأقمار الاصطناعية.