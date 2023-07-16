توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، وصول درجات الحرارة في بعض المدن والمحافظات والقرى السعودية مع أقتراب شهر أغسطس إلى 50 درجة مئوية نظرا لكونه من أسخن الشهور التي تمر على أجواء المملكة.

وقال في تصريحه لـ”أريبيان بزنس”، أن المركز رصد اليوم 10 مدن ومحافظات سعودية تقترب درجات حرارتها حدود الـ48 درجة مئوية، وهي ( محافظة الإحساء، مدينة الدمام، القيصومة، و عرعر، سكاكا، شرورى، و رفحاء، إضافة إلى وادي الدواسر، و مدينة الرياض، والعلاء)، وغالبا تركزت هذه المدن مابين شرق و شمال المملكة و المنطقة الوسطى.



وأضاف ” من الطبيعي أن تكون درجات الحرارة في هذه المعدلات في فصل الصيف حسب الأجواء السعودية، التي تكون دراجاتها مابين 38 درجة مئوية للصغرى و 48 درجة مئوية للكبرى، باستثناء المرتفعات و المصايف الجنوبية”.

و أوضح أنه بالمقارنة مع درجات حرارة صيف العام الماضي، فأنه حتى الآن لازلنا نسجل درجات سخونة أقل من صيف 2022، مؤكدا على أن ما يقال حاليا عن تجاوز درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية غير صحيح.. لأن مركز الأرصاد لم يرصدها حتى الآن كوننا نقيس درجة الحرارة وفقاً للمعايير الدولية التي تقيس درجة الحرارة في الظل.

ونوه القحطاني إلى أننا نقترب من شهر أغسطس الذي يعد أسخن الشهور في المملكة؛ فهناك احتمالية لارتفاع درجة الحرارة لتلامس الـ 50 درجة مئوية، خاصة على المناطق الشرقية من السعودية.

ونعمل حاليا على تتبع قراءات درجات الحرارة من مركز الأرصاد الجوية، منوهاً إلى أن العام الماضي من شهر أغسطس سجلت محافظة النعيرية شرق المملكة 53 درجة مئوية، وكان العام 2022 أكثر سخونة حتى الآن.

وقال :” لازلنا في الثلث الأول من فصل الصيف، وأمامنا أكثر من 40 يوم من عمر فصل الصيف لتبدأ درجات الحرارة بالتأرجح حتى تنخفض” .

وعن التوصيات و الإجراءات المتخذه في حال تجاوزت درجات الحرارة الخمسينيات، فأن دور مركز الأرصاد هو تقديم المعلومات والتقارير عن حالة الطقس والإنذرات والتحذيرات، بينما تستند الجهات الآخرى عليها التي تتعامل مع المجتمع بشكل مباشر كوزارة الصحة و وزارة الزراعة وغيرها من القطاعات لتتعامل حسب طبيعة ما يسمى بدرجة الشعور .