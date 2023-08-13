قال خبراء الأغذية والزراعة في السعودية أن قرار حظر الأرز لن يؤثر على على الأسعار محلياً نظرا لتوفر البدائل من دول أخرى، كما يبلغ عمر الخزن الإستراتيجي المتوفر من الأرز عاما واحد.

حيث كشف خبراء الأغذية والزراعة أن قرار حظر الأرز الهندي لن يؤدي إلى زيادة أسعار الأرز في المملكة، وأن قرار الحظر من الممكن أن يؤثر في الأسعار العالمية والمحلية، مع توقع إمكانية فرض الحكومة الهندية ضريبة على التصدير، إلا أن قوة المخزون الإستراتيجي يكبح أي زيادات متوقعة للأسعار.

وحسب موقع “تواصل” الأخباري، فإن السبب يرجع إلى توافر البدائل من الدول الأخرى، سواء من باكستان أو فيتنام أو تايلاند وبعض دول جنوب أمريكا.

كما أن المخزون الإستراتيجي للمملكة من الأرز يكفي لمدة عام، إضافة إلى وجود رقابة من هيئة الأمن الغذائي ووزارة التجارة على المخزون.

ورغم أن الهند هي المصدر الأكبر للأرز في العام، فقد حظرت الأرز الأبيض بهدف تخفيض الأسعار المحلية، ومحاربة التضخم، بينما منعت الإمارات إعادة تصدير الأرز لمدة 4 أشهر حفاظا على المخزون الإستراتيجي.

ووفق المتخصصين فإن المملكة تعد من أكبر مستوردي الأرز الهندي، فيما تعمل هيئة الأمن الغذائي ووزارة التجارة على مراقبة المخزون الإستراتيجي.

ومع أن المخزون يكفي لفترة أكثر من عام، إلا أن هناك دعوات للاستيراد المستمر للحفاظ على المخزون الإستراتيجي.

“البسمتي” الأكثر استهلاكًا في المملكة ودول الخليج

وأثر حظر الأرز الهندي فقط على الأسعار العالمية والمحلية في الأنواع الأخرى، وذلك مع احتمالية تصدير الهند لأنواع جديدة من محاصيل الأرز “البسمتي” الأكثر استهلاكا في المملكة ودول الخليج.

كما أن المخاوف الهندية من انخفاض محصول الأرز المحلي لهم والذي يتسبب بارتفاع الأسعار قد يدفع الحكومة الهندية بالنظر في فرض ضريبة على التصدير.

ولفت الخبراء، إلى وجود دول أخرى تصدر الأرز مثل فيتنام وتايلاند وبعض دول جنوب أمريكا، مع بدائل الأخرى محتملة على المدى الطويل أن تستثمر الشركات المتخحصصة في مجال الأرز في الأراضي الزراعية.

المملكة تستورد نحو 1.6 مليون طن سنويا

يأتي هذا في وقت تشير فيه الإحصائيات أن المملكة تستورد نحو 1.6 مليون طن سنويا من الأرز، فيما يشكل الأرز الهندي 50 % منها والباقي من دول أخرى.

فيما يصل إنتاج الأرز الحساوي إلى 250 ألف طن سنويا، فيما يبلغ الاستهلاك السنوي بالسعودية نحو 1.1 مليون طن تقريبًا.