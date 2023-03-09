الملكية الأردنية تبدأ بتسيير رحلات بين عمّان والجزائر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أنها استأنفت خطاً جوياً منتظماً ومباشراً بين عمّان والعاصمة الجزائرية، في ضوء الاستراتيجية التجارية التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكة خطوطها وزيادة عدد المحطات وفتح أسواق واعدة وملائمة لطبيعة شبكة الملكية الأردنية وأسطولها الجوي بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية.

ولقد جاء الإعلان عن تسيير الرحلات خلال الاجتماعات الوزارية للجنة الجزائرية الأردنية المشتركة في الجزائر وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية /الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي حول استئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى الجزائر بواقع رحلتين اسبوعياً، حيث تقلع أولى الرحلات من مطار الملكة علياء الدولي الى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين اليوم.

الرئيس التنفيذي للشركة المهندس سامر المجالي أعرب عن سعادته بإضافة الجزائر إلى وجهات الملكية مجدداً، مضيفاً أن الوجهة الجديدة ستخدم الجاليات المقيمة في الجزائر، والأخوة الجزائريين والطلبة ورجال الأعمال، وتعزيز عمليات التبادل التجاري، معرباً عن تفاؤله بأن تشكل الجزائر قيمة مضافة إلى الشبكة وبالأخص ربط الجزائر مع الشرق الأدنى، وتلبي متطلبات ورغبات المسافرين، فضلاً عن دعم الجهود المشتركة لزيادة عدد السياح بين البلدين من خلال تقديم خدمات وتجربة سفر متميزة مع الملكية الأردنية.

وستشغل الملكية الأردنية رحلتين أسبوعياً بين عمان والجزائر على متن طائرات ايرباص A320 أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع.