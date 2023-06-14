سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الأردن، حرمان أسر أردنية من برنامج الدعم النقدي الموحد بسبب عيوب تقنية

سامر باطر by سامر باطر

أشارت منظمة إلى خلل في خوارزميات تستخدم في برنامج الدعم النقدي في الأردن وتتجاهل احتياجات الأسر العفيفة وتُضرّ بالحقوق وتحرم الناس المحتاجين من الدعم النقدي بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأشار بيان هيومن رايتس ووتش” إلى تقرير أصدرته اليوم إنّ برنامج تحويلات نقديّة آلية في الأردن ممول بشكل كبير من “البنك الدولي” (وهو برنامج الدعم النقدي الموحد) تقوّضه أخطاء وسياسات تمييزيّة وقوالب نمطيّة حول الفقر.

ويتابع البيان بالقول إن البرامج التي تستهدف الفقر، والتي يموّلها البنك الدولي في الأردن وسبعة بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتسبب في حرمان الكثير من الناس من حقهم في الضمان الاجتماعي، حتى الذين يعانون من الجوع ويتخلّفون عن سداد الإيجار ويرزحون تحت ديون كبيرة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ على البنك الدولي والحكومة الأردنيّة التوقف تدريجيا عن تحديد المستفيدين من التحويلات النقديّة استنادا فقط إلى الدخل والوضع الاقتصادي والاجتماعي. بدلا من ذلك، عليهما إنشاء نظام حماية اجتماعيّة شامل، بما يضمن حصول كلّ شخص على دعم في مراحل أساسية من حياته.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...