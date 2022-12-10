الأرجنتين ضد هولندا: راقصو التانجو يفككون الطواحين ويتأهلون لنصف نهائي المونديال

بعد مباراة مثيرة، تأهل المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي لنصف نهائي مونديال قطر إثر تغلبه على المنتخب الهولندي بضربات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب لوسيل. وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

أبرز محطات المباراة

أحرز مولينا هدف التقدم للأرجنتين في الدقيقة 35 من تمريرة حاسمة سحرية من ميسي

أحرز ميسي هدف الأرجنتين الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 73

من جانبه، أحرز ويغورست هدف هولندا الأول في الدقيقة 83

وفي الدقيقة 100 أحرز ويغورست مجددا هدف التعادل لهولندا

انتهى الوقت الإضافي بالتعادل

أسفرت ضربات الترجيح عن فوز المنتخب الأرجنتيني

ذكريات

ويثير لقاء الأرجنتين هولندا في كأس العالم مجددا الكثير من الذكريات الجميلة، عبر أجيال مختلفة. من تلك الذكريات هدف ماريو كيمبس الذي منح الأرجنتين الفوز في نهائي كأس العالم 1978، إذ سجل هدفين في مرمى هولندا في البطولة التي كانت تستضيفها بلاده، أو ذلك الاستقبال الرائع لدينيس بيركامب ليسدد في مرمى الأرجنتين وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 1998.