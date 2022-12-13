الأرجنتين وكرواتيا: لمن يتحقق الفوز، لميسي، أم مودريتش؟

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، لمتابعة أولى مبارتي الدور قبل النهائي لكأس العالم بين منتخبي الأرجنتين بقيادة ميسي، ومنتخب كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش.

يسعى لاعبو التانجو لتحقيق إنجاز يضاف إلى سجلات قائدهم ليونيل ميسي المليئة بالبطولات ما عدا كأس العالم، وفي المقابل يتطلع الكروات أيضا إلى إهداء البطولة لقائد الفريق لوكا مودريتش، وكلا اللاعبين قد تكون هذه البطولة هي الأخيرة له.

المباراة تقام على استاد لوسيل الساعة العشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

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طريق الفريقين لقبل النهائي

تأهل الأرجنتين لنصف النهائي، بعد فوزه على هولندا في دور الثمانية بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل، وكان منتخب التانجو قد فاز في دور الستة عشر على أستراليا بهدفين لهدف.

وتأهل كرواتيا لقبل النهائي بعدما أطاح بمنتخب البرازيل بركلات الترجيح أيضا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق، وكان الفريق قد فاز على اليابان بركلات الترجيح أيضا.

تاريخ المواجهات بين الأرجنتين وكرواتيا

لعب المنتخبان من قبل خمس مرات:

فازمنتخب الأرجنتين مرتين.

فازمنتخب كرواتيا مرتين.

تعادلا مرة واحدة.

سجل الأرجنتين: 5 أهداف.

سجل كرواتيا: 7 أهداف.

انتهت آخر مواجهة بين الأرجنتين وكرواتيا بفوز الكروات بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك ضمن دور المجموعات من كأس العالم في روسيا 2018.

الأرجنتين لا تخسر في نصف النهائي

لم تخسر الأرجنتين فى نصف نهائي كأس العالم خلال 4 مرات سابقة، حيث كانت تنجح دائمًا فى التأهل إلى النهائي:

كانت الأرجنتين أول فريق يفوز فى نصف نهائي كأس العالم حين اكتسحت أمريكا 6-1 فى نصف نهائي النسخة الأولى يوم 26 يوليو 1930.

في عام 1978 كان نظام البطولة يقضي بتأهل 8 منتخبات للدور الثاني، تقسم إلى مجموعتين، يتأهل بطل كل مجموعة منهما للنهائي بينما يلعب صاحبا المركز الثاني على الميدالية البرونزية.

في عام 1986 حققوا ثاني ظهور لهم فى مباراة نصف نهائي كأس العالم، ولعبت الأرجنتين ضد بلجيكا، وفازت بثنائية نظيفة لدييجو أرماندو مارادونا يوم 26 يونيو.

ثالث نصف نهائي للأرجنتين كان ضد إيطاليا في نسخة 1990، يوم 3 يوليو ، وانتهى بالتعادل 1-1 حيث تعادل كلاوديو كانيجيا للتانجو قبل 22 دقيقة من النهاية قبل أن يحقق الفريق اللاتيني الفوز 4-3 بركلات الترجيح.

بينما جاء آخر نصف نهائي أرجنتيني في نسخة 2014 قبل 8 سنوات ضد هولندا، وحسم كذلك لصالح راقصي التانجو بركلات الترجيح، بنتيجة 4-2 يوم 9 يوليو.