الأرجنتين وفرنسا: قصة المصرية التي غنت النشيد الوطني الفرنسي في نهائي المونديال

قبل انطلاق المباراة النهائية في كأس العالم بين منتخب فرنسا ومنتخب الأرجنتين، غنت المصرية فرح الديباني باللغة الفرنسية وبطلاقة النشيد الوطني الفرنسي، وردد معها الجمهور الفرنسي في المدرجات ولاعبي المنتخب الفرنسي كذلك كلمات النشيد الوطني لبلادهم.

من هي فرح الديباني؟

ليست هذه هي المرة الأولى التي تغني فيها فرح الديباني النشيد الوطني الفرنسي فقد غنت في احتفالية فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنصب الرئاسة، وهي:

مطربة في الأوبرا المصرية

من مواليد محافظة الإسكندرية في عام 1989

تلقت تعليمها على البيانو والبالية في معهد الكونسرفتوار.

هي أول مغنية مصرية والأولى في العالم العربي التي تنضم إلى أوبرا باريس في سبتمبر/ايلول من عام 2016، حيث أقامت في باريس وتعلمت اللغة الفرنسية

في 2019 حصدت جائزة جمعية إشعاع دار أوبرا باريس الوطنية، كأفضل مغنية أوبرا في 2019

خلال تسلمها هذه الجائزة، أدت مقتطفا من أوبرا كارمن لجورج بيزيه، ومن هنا لُقبت بكارمن المصرية

سفيرة للغة الفرنسية

وكسفيرة للغة الفرنسية، تعد فرح ديباني مدافعة ملتزمة لصالح قضاياها، فعلى سبيل المثال، شاركت في حفل غنائي، من أجل مساندة مهرجان بعلبك اللبناني، وقدمت أيضا حفلا غنائيا، لصالح قضية المساواة بين المرأة والرجل، بمناسبة انعقاد منتدى جيل المساواة في باريس، ذلك إلى جانب أنها تساند المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وكذلك جمعية إنقاذ الأطفال.