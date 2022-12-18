الأرجنتين وفرنسا: راقصو التانجو يذبحون الديوك.. ويفوزون بمونديال قطر

حصدت الأرجنتين بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر بعد فوزها على فرنسا بضربات الجزاء الترجيحية. كان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما. ثم انتهى الوقت الإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

أبرز محطات المباراة

أحرز ميسي الهدف الأول للأرجنتين من ضربة جزاء في الدقيقة 21

أحرز دي ماريا الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 35

أحرز مبابي هدف فرنسا الأول في الدقيقة 79 من ضربة جزاء

أضاف مبابي هدف التعادل لفرنسا في الدقيقة 81

أحرز الهدف الثالث للأرجنتين ميسي في الدقيقة 109

أحرز مبابي هدف التعادل من جديد لفرنسا في الدقيقة 117

فاز فريق الأرجنتين بضربات الجزاء حيث أحرز راقصو التانجو 4 ضربات في حين أضاعت فرنسا ضربتين

الكأس الثالثة

وهذه هي البطولة الثالثة التي تفوز بها الأرجنتين، وكانت البطولة الأولى في عام 1978 على أرضها، والثانية في عام 1986 في المكسيك ثم صام راقصو التانجو لعقود عن الفوز بها. وأخيرا، بعد 36 سنة منذ إحرازهم كأس العالم بقيادة الأسطورة مارادونا في عام 1986 نجح منتخب الأرجنتين في استعادتها. وكان أقصى ما بلغه ميسي مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم هو لقب الوصيف في عام 2014 أمام الماكينات الألمانية. وقد حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المباراة.