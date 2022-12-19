الأرجنتين وفرنسا: بعد تحريم مشاهدته.. هل أصبح ميسي الآن أمير غزوة “التنكيد” على ماكرون؟

“زاده الله غما، وأطال شقوته، ومد في الدارين حسرته”، هذه عينة من تغريدات بعض المعلقين العرب في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مصحوبة بصورة للرئيس الفرنسي ماكرون وهو حزين، وزُعم أن تلك الصورة التقطت له عقب نهائي المونديال الذي خسرته فرنسا أمام الأرجنتين، وفي الواقع أنها قديمة نُشرت في مارس/آذار الماضي عقب محادثات الرئيس الفرنسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

الشماتة

تلك النوعية من التعليقات الشامتة وردت في حسابات بدا من الواضح أن أصحابها:

ليسوا من عشاق ميسي أو راقصي التانجو

لا تشير أسماؤهم إلى أصول أرجنتينية أو أنهم من حواري بيونس أيرس

الأدهى أنه يبدو أنه ليس لهم أي علاقة بكرة القدم

وربما يحرمونها أيضا

الأرجنتين تحمل راية “الجهاد”

إذا كانت تلك هي الصورة التي تعكسها حسابات هؤلاء المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي فلماذا بدا وكأنهم في معسكر راقصي التانجو؟ الإجابة ببساطة أنه بعد خروج المنتخب المغربي على يد الديوك والذي كانت حالة التعبئة له تتجاوز حدود التشجيع الطبيعي لفريق كرة قدم إلى حد اعتباره يخوض “جهادا” من أجل استعادة الأندلس، لم يبق في نظر هؤلاء في الساحة لمواجهة “أوروبا الصليبية” — كما يصفونها في تعبيراتهم المتشددة — سوى الأرجنتين لحمل راية الجهاد، رغم أن بعضهم كان قد حرم مشاهدة ميسي بالذات وهو يلعب.

فتش عن التاريخ

في الشرق والغرب نجد دائما من يروج لنظرية صراع الحضارات، ومن الواضح أن هؤلاء لم يشمتوا في ماكرون لشخصه بل لأنه رئيس فرنسا التي يرون أنها:

البلد العلماني الذي يعادي دينهم ويحظر الحجاب في الأماكن العامة

البلد الصليبي الذي خرجت منه في الماضي البعيد حملات استهدفت ديار المسلمين في الشام

البلد الاستعماري الذي احتل في الماضي القريب بلادا مسلمة وخاصة البلاد العربية في شمال أفريقيا

“جعلتونا نحلم”

من جانبه، كتب ماكرون في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد المباراة قائلا: “المنتخب الفرنسي جعلنا نحلم”. وعند خروجه من غرفة ملابس اللاعبين بعد المباراة، قال ماكرون للصحفيين إنه شارك حزنه مع اللاعبين “خصوصاً لأنّنا اقتربنا من الهدف”، مضيفا: “وفي الوقت نفسه، ما قلته للاعبين هو أنّهم جعلونا فخورين للغاية”.