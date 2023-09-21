by فادي طنّوس

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الأرجنتين تواصل اعتلاء صدارة ترتيب الفيفا والمغرب يقترب من العشرة الأوائل

by فادي طنّوس
منتخب الأرجنتين

واصل منتخب الأرجنتين صدارته لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس، متفوقاً على وصيفه في بطولة كأس العالم الأخير في قطر فرنسا.

ولم يطرأ أي تغيير على المراكز الخمسة الأولى إذ ظلت المراكز التالية في عهدة البرازيل وإنكلترا وبلجيكا توالياً.

وتقدم منتخب البرتغال إلى المركز الثامن بينما تراجع نظيره الإيطالي للمرتبة التاسعة بعد التعادل المخيب مع مقدونيا الشمالية بهدف لمثله في تصفيات كأس أوروبا التي يحمل لقبها.

واحتل المنتخب الكرواتي المركز السادس وتلاه المنتخب الهولندي وجاء نظيرهما الإسباني في المركز العاشر.

وتقدم المنتخب المغربي في الترتيب ليصبح في المركز الثالث عشر وينافس بقوة على دخول “العشرة الأوائل”.

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وفيما يلي ترتيب المنتخبات العشرين الأولى:

1 – الأرجنتين
2 – فرنسا
3 – البرازيل
4 – إنكلترا
5 – بلجيكا
6 – كرواتيا
7 – هولندا
8 – البرتغال
9 – إيطاليا
10 – إسبانيا
11 – الولايات المتحدة
12 – المكسيك
13 – المغرب
14 – سويسرا
15 – ألمانيا
16 – كولومبيا
17 – أوروغواي
18 – الدنمرك
19 – اليابان
20 – السنغال

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