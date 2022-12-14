الأرجنتين ضد كرواتيا: راقصو التانجو يحتفلون فوق رماد الناريين بتأهلهم لنهائي المونديال

في مباراة مثيرة، قاد ميسي فريق الأرجنتين للفوز على كرواتيا بـ 3 أهداف دون رد، لتتأهل الأرجنتين لنهائي المونديال يوم الأحد المقبل، وتلتقي الفائز من مباراة فرنسا والمغرب التي تقام غدا الأربعاء.

أبرز محطات المباراة

في الدقيقة 33 أحرز ميسي هدف التقدم للأرجنتين من ضربة جزاء

أحرز الهدف الثاني للأرجنتين ألفاريز في الدقيقة 38

أضاف ألفاريز الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 68 بتمريرة حاسمة من ميسي

المباراة الأخيرة

ومن المرجح جداً أن تشهد المباراة النهائية نهاية مسيرة قائد الأرجنتين ميسي (35 عاما) في كأس العالم، و أن تشهد مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل نهاية مسيرة قائد فريق كرواتيا مودريتش (37 عاماً) في كأس العالم أيضا.