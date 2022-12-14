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الأرجنتين ضد كرواتيا: راقصو التانجو يحتفلون فوق رماد الناريين بتأهلهم لنهائي المونديال

في مباراة مثيرة، قاد ميسي فريق الأرجنتين للفوز على كرواتيا بـ 3 أهداف دون رد، لتتأهل الأرجنتين لنهائي المونديال يوم الأحد المقبل، وتلتقي الفائز من مباراة فرنسا والمغرب التي ستقام غدا الأربعاء.
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في مباراة مثيرة، قاد ميسي فريق الأرجنتين للفوز على كرواتيا بـ 3 أهداف دون رد، لتتأهل الأرجنتين لنهائي المونديال يوم الأحد المقبل، وتلتقي الفائز من مباراة فرنسا والمغرب التي تقام غدا الأربعاء.

أبرز محطات المباراة

  • في الدقيقة 33 أحرز ميسي هدف التقدم للأرجنتين من ضربة جزاء
  • أحرز الهدف الثاني للأرجنتين ألفاريز في الدقيقة 38
  • أضاف ألفاريز الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 68 بتمريرة حاسمة من ميسي

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المباراة الأخيرة

ومن المرجح جداً أن تشهد المباراة النهائية نهاية مسيرة قائد الأرجنتين ميسي (35 عاما) في كأس العالم، و أن تشهد مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل نهاية مسيرة قائد فريق كرواتيا مودريتش (37 عاماً) في كأس العالم أيضا.

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