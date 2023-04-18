الأرجنتين تنظم مونديال الشباب

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، حق استضافة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما للأرجنتين بعد استبعاد إندونيسيا.

وتقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بعرضٍ بديل لاستضافة مونديال الشباب، وتمت الموافقة عليه بعد زيارة تفقدية لوفد من الفيفا مؤخرا للوقوف على استعدادات البلاد لاستضافة الحدث العالمي.

وذكر الفيفا عبر موقعه الرسمي أن البطولة ستقام في الفترة من 20 أيار/مايو حتى 11 حزيران/يونيو 2023، وستضم ست مجموعات في كل منها أربعة فرق.

ويشارك منتخب التانغو في البطولة بدلاً من إندونيسيا بعد نيلهم حقوق استضافتها، وتعتبر الأرجنتين الدولة الأنجح في تاريخ كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، حيث فازت باللقب ست مرات، كان آخرها عام 2007، واستضافت البطولة في نسخة 2001.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الفيفا جاني إنفانتينو: “يسعدنا أن نعلن عن استضافة الأرجنتين لنسخة هذا العام من كأس العالم تحت 20 سنة، حيث سيفتح موطن أبطال العالم أبوابه أمام نجوم الغد، كما أود أن أشكر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم – خاصة رئيسه السيد كلوديو تابيا – والسلطات الحكومية على التزامها باستضافة هذا الحدث الرائع بعد إخطار قصير”.

وأضاف إنفانتينو: “تَلعب بطولة كأس العالم تحت 20 سنة دورا جوهريا في جهود الفيفا للترويج لكرة القدم للشباب في جميع أنحاء العالم، فقد شهدت هذه البطولة منذ سنة 1977 كوكبة من أعظم اللاعبين، كدييغو أرماندو مارادونا، وليونيل ميسي، وبول بوغبا، وإيرلينغ هالاند، وغيرهم الكثير، وستكون نسخة هذا العام مصدر إلهام كبير لنجوم الغد، لأنها تُنظم في بلد يعيش ويتنفس كرة القدم”.

وسيتم سحب القرعة يوم الجمعة 21 نيسان/أبريل في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية.