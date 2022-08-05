يلعب المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاماً حامل اللقب، الأحد، مع نظيره المصري في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بكرة القدم.

وكان “الأخضر” وصل للمباراة النهائية من البطولة التي تقام على أرضه بفوزه في الدور نصف النهائي على المنتخب الفلسطيني بخماسية نظيفة، في حين تأهل “الفرعنة” بفوزهم على “محاربو الصحراء” 3-1 الأربعاء.

المنتخب الأخضر الأكثر تتويجاً باللقب

وكان شباب السعودية حققوا لقب النسخة الأخيرة من البطولة عام 2021 بعد الفوز على الجزائر 2-1، بالاضافة إلى لقب عام 1985.

وشارك في البطولة التي تقام في نسختها السادسة 18 منتخباً عربياً من القارتين الآسيوية والأفريقية، إذ غابت عنها منتخبات قطر، الكويت، سورية، وجزر القمر.

ويتصدر السعودي عبد الله رديف ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف.

موعد مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب 2022 والقنوات الناقلة

المباراة التوقيت القنوات الناقلة السعودية – مصر 7-8-2022

7:30 (مكة المكرمة)

6:30 (القاهرة) السعودية الرياضية 1HD

العراقية الرياضية HD

ONTIME sports HD3