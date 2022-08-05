فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الأخضر يواجه الفراعنة في نهائي كأس العرب للشباب

فادي طنّوس by فادي طنّوس
المنتخب السعودي للشباب (الأخضر)

يلعب المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاماً حامل اللقب، الأحد، مع نظيره المصري في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بكرة القدم.

وكان “الأخضر” وصل للمباراة النهائية من البطولة التي تقام على أرضه بفوزه في الدور نصف النهائي على المنتخب الفلسطيني بخماسية نظيفة، في حين تأهل “الفرعنة” بفوزهم على “محاربو الصحراء” 3-1 الأربعاء.

المنتخب الأخضر الأكثر تتويجاً باللقب

وكان شباب السعودية حققوا لقب النسخة الأخيرة من البطولة عام 2021 بعد الفوز على الجزائر 2-1، بالاضافة إلى لقب عام 1985.

وشارك في البطولة التي تقام في نسختها السادسة 18 منتخباً عربياً من القارتين الآسيوية والأفريقية، إذ غابت عنها منتخبات قطر، الكويت، سورية، وجزر القمر.

ويتصدر السعودي عبد الله رديف ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف.

موعد مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب 2022 والقنوات الناقلة

المباراةالتوقيتالقنوات الناقلة
السعودية – مصر7-8-2022
7:30 (مكة المكرمة)
6:30 (القاهرة)		السعودية الرياضية 1HD
العراقية الرياضية HD
ONTIME sports HD3
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