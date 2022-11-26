الأخضر مع منتخبات أوروبا.. هدف العويران التاريخي صنع الانتصار الوحيد

مع مواجهة الأخضر السعودي للمنتخب البولندي اليوم، والتي قد تكون حاسمة في تأهل السعودية للدور الثاني لحساب المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022، لم تكن نتائج هذه المباريات في صالح ممثل العرب إلا في مباراة واحدة.

فالسعودية رغم مشاركتها السادسة في المونديال فإنها حققت انتصارا وحيدا على منتخب أوروبي كان في كأس العالم 1994 بهدف سعيد العويران الشهير والذي ضمن من خلاله الأخضر التأهل للدور الثاني.

نتائج السعودية أمام المنتخبات الأوروبية في كأس العالم كانت كالتالي:

• فازت السعودية على بلجيكا في كأس العالم 1994 بهدف سعيد العويران.

• خسرت السعودية في كأس العالم 1994 أمام هولندا بهدفين لهدف.

• خسرت السعودية في دور ثمن النهائي لكأس العالم 1994 أمام السويد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

• خسرت السعودية أمام فرنسا في مونديال 1998 أمام الدنمارك بهدف دون رد.

• خسرت السعودية في كأس العالم 1998 أمام فرنسا برباعية دون رد.

• خسرت السعودية أمام ألمانيا في كأس العالم 2002 بثمانية أهداف دون رد.

• خسرت السعودية في كأس العالم 2002 أمام أيرلندا بثلاثة أهداف دون رد.

• خسرت السعودية أمام كرواتيا في كأس العالم 2006 برباعية دون رد.

• خسرت السعودية في كأس العالم 2006 أمام إسبانيا بهدف دون رد.

• خسرت السعودية في كأس العالم 2018 أمام روسيا بخماسية دون رد.

• سجل المنتخب السعودي 3 أهداف في المتنخبات الأوروبية وتلقت شباكه 31 هدفا.