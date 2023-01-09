الأخضر السعودي يواجه منتخب العراق في خليجي 25

يلاقي منتخب العراق نظيره السعودي في السابعة والربع مساء اليوم على استاد البصرة الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى لخليجي 25 المتواصلة حتى التاسع عشر من الشهر الحالي.

منتخب العراق لديه بنقطة واحدة من تعادل سلبي أمام عمان في مباراتهما الافتتاحية، فيما اصبح لدى المنتخب السعودي ثلاث نقاط من فوزه على اليمن بثنائية نظيفة.

سجل المنتخبين يظهر أنهما التقيا 8 مرات في البطولة، وكان خمس منها لحساب «أسود الرافدين» واثنتان للأخضر السعودي وواحدة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وسيحرص المنتخب السعودي على إحراز الفوز ليحجز مقعده في نصف نهائي كأس الخليج.

اختتم “الأخضر” مساء اليوم الأحد استعداداته للمباراة بحصة تدريبية على ملعب الفيحاء بالبصرة، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، أجرى خلالها اللاعبون مرانًا ترفيهيًا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

من جانبه، أوضح مساعد المدير الفني أحمد الرويعي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم على هامش مباريات الجولة الثانية من كأس الخليج 25 أنهم يسعون مع أشقاءهم منتخب العراق إلى تقديم مباراة ممتعة فنيًا وتليق بالكرة الخليجية، مبينًا أن عامل الجمهور الذي من المتوقع أن يكون غفيرًا يعدّ أمرًا اعتاد عليه اللاعب السعودي من خلال مبارياته في المسابقات المحلية، ومشيرًا إلى أن حضور الجماهير المتوقع سيضفي جمالية أكبر للمباراة.

وأضاف الرويعي: “الحمد لله على توفيقه في مباراتنا الأولى، بدأنا العمل مباشرة لمباراة الغد التي دون شك ستكون غير سهلة كون منتخب العراق مميز فنيًا، ولديه عاملي الأرض والجمهور، ولكن في كرة القدم الحديثة تدخل القراءات الفنية والتحليلات لذا سنكون في أتم جاهزيتنا بإذن الله”.

في حين أوضح لاعب المنتخب الوطني سعد الناصر خلال المؤتمر الصحفي أن مباراة الغد ستكون ممتعة على جميع الأصعدة، مشيدًا بالحفاوة الجماهيرية وحُسن الاستقبال والترحيب من الجماهير العراقية التي يلامسها هو وزملاؤه اللاعبين كل يوم بحسب ما نقله موقع المنتخب السعودي.