الأحيمر والأزيرق وبينهما جويرد: هطول الثلوج في تبوك، وأمطار الخير في مكة المكرمة

بين الأحيمر والأزيرق والجويرد ستعيش المملكة العربية السعودية موجة من البرد تستمر نحو 3 أشهر، وذلك بحسب خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق.

الأزيرق

وأوضح الزعاق في تغريدة في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن:

أخف موجات البرد هو برد “الأحيمر”، وهو برد الوسم الذي يحدث في موسم الوسم

وأشد موجات البرد هو برد الأزيرق، وسمي بذلك لأن الأجساد تزرقّ من شدته، ويحدث في النصف الأخير من المربعانية وأول موسم الشبط

بين الاثنين يحصل برد “جويريد” خلال النصف الأول من المربعانية، وسمي بذلك لأنه يجرّد الأوراق عن غصونها، ويفتح باب الشتاء ويؤثر على الشجر، بينما يؤثر برد الأزيرق على البشر

موجة قطبية

وتشهد منطقة تبوك في ظل الحالة الجوية التي تمر بها خلال هذه الفترة، موجة قطبية أدت إلى تساقط الثلوج على معظم جبال مركز اللوز في مشهد اعتادته منطقة تبوك كل عام.

بقي ثلاثة عشر يوماً وينتهي الوسم:

وتبدأ المربعانية ، وهي موسم بداية البرد الفعلي

فأولها برد معتدل ورطب

وآخر نجومها مع بداية الشبط هو البرد الأقسى بالسنة

يعني بعد 30 يوماً سنعيش أبرد أيام السنة وهو موسم برد الأزيرق والذي سمي بهذا لأن الأجساد تزرق من شدته

pic.twitter.com/A2SMOoALfF — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 21, 2021

وجهة سياحية

وشكلت المناطق التي زادها الثلج جمالا على جمالها الطبيعي:

وجهة سياحية لأهالي تبوك وزائريها ممن قدموا من مختلف المناطق لرصد الثلوج،

والاستمتاع بجمال تلك الوجهات وروعتها والثلج يغطي مرتفعاتها والسهول

مستبشرين بتلك المناظر ومتناقلين صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

عاملان

من ناحيته، قال فرحان العنزي مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالشمالية إن الهطول الثلجية في شمال المملكة – وخاصة “جبال اللوز” وما جاورها – تعتمد على عاملين أساسيين: الأول يتعلق بمدى تعمق ومسار تحرك المنخفض القطبي مع توفر رطوبة مناسبة، والثاني هو مدى نزول خط التجمد حيث إن المنخفضات القطبية يصاحبها هبوط مستوى التروبوز وبالتالي هبوط مستوى طبقات الغلاف الجوي.

أنواع الهطولات

وأوضح العنزي أن أنواع الهطولات تكون:

ثلوج قطنية، عند درجات الحرارة التي تحت الصفر المئوي

وعلى شكل حبيبات جليدية المعروفة بالسليت في المستويات المتداخلة فيها درجات الحرارة بين الصفر المئوي أو أعلى أو أقل منه

وهطول على شكل مطر على الارتفاعات التي تكون فيها درجات الحرارة أعلى من الصفر المئوي

يؤدي ارتفاع الجبال لأن تكون أكثر عرضة لتلك الهطولات من غيرها بسبب تدني درجات الحرارة فيها مع الجبهات الهوائية الباردة حيث تكون أقل من الصفر المئوي

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية، الرياض، ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة، مع فرصة تكوّن الضباب على مناطق جازان، عسير، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

مكة المكرمة والأمطار

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مكة المكرمة ومحافظاتها مؤخرا إلى:

اكتست الأرض برونقها الجميل وكأنها توحي برائحة الورد

واستحالت ظاهر الأرض خضراء جميلة كالعنبر والمسك وبها زرع بهيج يسر الناظرين

كما انتشرت مناقع الماء في العديد من المواقع من المنتزهات البرية

المنتزهات

وقد انتشر أهالي المنطقة برفقة عوائلهم في المنتزهات والمخيمات البرية حول العاصمة المقدسة وفي أجزاء متفرقة في العديد من المنتزهات البرية حول مكة المكرمة ومنها منتزه المغمس وعين شمس والبرزة والبيضاء وطفيل وهدى الشام، مصطحبين أطفالهم للاستمتاع معهم بالأجواء الرائعة وممارسة النشاطات المختلفة، ومنها إقامة حفلات الشواء والسمر في الهواء الطلق حتى ساعات الصباح الأولى.