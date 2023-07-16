الأحصاء : انخفاض التضخم في السعودية إلى 2.7 %



بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 2.7 في المائة خلال شهر يونيو 2023، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022، وهو أقل من الشهر السابق مايو 2023، على أساس سنوي حيث كان 2.8 في المائة.



ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9.1 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0 في المائة.



كما أظهر ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ليصل إلى 109.58 نقطة خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ 106.66 نقطة خلال الفترة نفسها من 2022.





وأكدت بيانات الهيئة العامة للإحصاء على انخفاض معدل التضخم بالمملكة، إلى 2.7% خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر مايو الماضي.



ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة، بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية.



ويعرف انخفاض وارتفاع مستوى التضخم، بمقارنته مع ما حققه من قياسات في الشهر الذي سبقه.





وأشارت الهيئة إلى ارتفاع الإيجارات الفعلية، للمساكن في المملكة بنسبة 10.8% في شهر يونيو.



