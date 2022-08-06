الأجيال الرقمية في السعودية أكثر اعتماداً على أنظمة المدفوعات الجديدة

كشفت نتائج مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة 2022 أن الأجيال الشابة في المملكة العربية السعودية باتت تعتمد أكثر على التقنيات الرقمية في عمليات الشراء والمدفوعات، ويتزايد نشاطها على نحو مطرد في أنظمة الدفع الرقمية الجديدة، وبوتيرة أكثر تسارعاً من تلك السائدة في أوساط الجمهور الأكبر سناً. كما أنها أكثر انفتاحاً على استكشاف أساليب الدفع الناشئة مثل العملات المشفرة، أو شراء المنتجات الافتراضية في عالم الميتافرس رغم القلق المتعلق بعنصري الأمان وخصوصية البيانات، واللذين يشغلان حيز اهتمام أكبر لدى الأجيال الأكبر سناً، وتنظر غالبية الأجيال الشابة إلى النظم والوسائل الرقمية على أنها آمنة وسهلة الاستعمال.

وهناك مؤشرات قوية في المملكة العربية السعودية على أن الجيل زد (Gen Z) أصبح أقل ميلاً من الأجيال السابقة لاستخدام الأموال النقدية أو القيام شخصياً بإجراء عمليات شراء ودفع، ويتطلع بشغف إلى إيجاد طرق دفع جديدة، وربما نجح أكثر من نصف جيل في المملكة في الحصول على بديل جديد للدفع الرقمي (مثل المحفظة الرقمية، وحساب انقر للدفع) مقارنة بنسبة (36%) من جيل إكس (Gen X) و(4%) من الأجيال الأكبر سناً.

كما يعتمد المستهلكون على خيارات التمويل الرقمي لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية نظراً لما تتيحه الخدمات المصرفية المفتوحة من مزايا تشمل السرعة، والراحة، والشفافية. وأفاد (76%) من المستهلكين في السعودية بمعرفتهم بالخدمات المصرفية المفتوحة، وباستخدامها لدفع فواتيرهم، وإجراء أعمالهم المصرفية، وتأمين قروضهم أو إعادة تمويلها، وتسديد مدفوعات “اشتر الآن وادفع لاحقاً”.

ويشعر (60%) من المستهلكين في السعودية بالأمان عند استخدامهم التطبيقات لإرسال الأموال إلى الأفراد أو الشركات عبر هواتفهم، وأبدى 4 من كل عشرة (45%) استعدادهم لمشاركة بياناتهم المالية مع التطبيقات للوصول إلى وسائل الدفع التي تساعدهم في إدارة أموالهم.

ويدرك المستهلكون في السعودية تماماً الراحة التي توفرها حلول المصادقة البيومترية، حيث أشار 66% منهم إلى سهولة إجراء المدفوعات باستخدام الحلول البيومترية عوضاً عن البطاقة أو الجهاز، مع إمكانية تحسين عنصر الأمان، ووافق ثلثا المستهلكين على أن حلول المصادقة البيومترية للمدفوعات تعد أكثر أماناً من حلول المصادقة الثنائية.

ورغم المخاوف التي تعتري بعض المستهلكين بشأن الجهات التي يمكنها الوصول إلى البيانات البيومتيرية الخاصة بهم، إلا أنهم ما زالوا منفتحين على استخدامها نظراً لما توفره من وقت، وأكد أكثر من نصف المستهلكين (60%) استخدامهم لحلول المصادقة البيومترية في إجراء عملية شراء واحدة على الأقل العام الماضي. واستخدم 5 من كل ستة مستهلكين (85%) أو يخططون لاستخدام بصمات أصابعهم لإجراء عمليات الدفع، والتي تبعتها طرق بيومترية أخرى مثل التعرف على الوجه، ومسح شبكية العين.